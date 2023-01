Lecce-Lazio, dal settore biancoceleste ululati razzisti contro Umtiti e Banda

lecce-lazio

Partita sospesa e poi ripresa. Baroni: "Episodio mortificante". Il club giallorosso: "Cori razzisti sommersi da quelli d'incoraggiamento"

© Getty Images Al Via del Mare di Lecce vergognoso episodio nel corso dell'incontro contro la Lazio. Al 67' il direttore di gara Marinelli ha dovuto interrompere la gara per circa due minuti a causa di ululati razzisti che provenivano dal settore ospiti, occupato dai tifosi biancocelesti. Già nella prima frazione di gioco l'episodio si era verificato all'indirizzo di Banda, nella ripresa il 'bersaglio' è stato Umtiti. La partita è poi proseguita regolarmente, con lo speaker del Via del Mare costretto a fare un annuncio su quanto accaduto. I supporter dei giallorossi hanno risposto cantando il nome di Umtiti, salutato da una standing ovation al suo rientro negli spogliatoi.

BARONI: "GLI ULULATI MORTIFICANO"

"Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo giocatori come Banda e Umtiti. Sono cose (gli ululati razzisti ndr) che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano tutti noi che siamo in campo a lavorare". Così, dai microfoni di Sky, il tecnico del Lecce Marco Baroni commenta quanto accaduto allo stadio di Via del Mare.

IL TWEET DEL LECCE

LA SOLIDARIETÀ DI INFANTINO

"Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo ad alta voce NO AL RAZZISMO!. Che la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, si alzi e faccia tacere tutti i razzisti una volta per tutte!". Così, su Instagram dove ha postato anche una foto di Umtiti con la maglia del Lecce, il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta quanto accaduto oggi allo stadio di Via del Mare.