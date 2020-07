Conte ha ragione ma c'è il paradosso: meno riposa più vince

LA POLEMICA

“Calendario folle, sembra fatto per mettere in difficoltà l’Inter. Giochiamo sempre contro avversari più riposati di noi”. Lo sfogo di Conte nel dopopartita di Roma-Inter sollecita indubbiamente la curiosità: l’allenatore nerazzurro ha ragione? Il calendario è stato davvero gestito in maniera poco equilibrata? Escludendo dalla ricerca sui tempi di riposo i recuperi della 25° giornata, che hanno coinvolto solo una parte dei club di serie A, i dati dicono che le lamentele di Conte hanno un certo fondamento.

Ecco un prospetto delle avversarie affrontate dai nerazzurri dalla 28° Giornata, con relativi giorni di riposo rispetto alla gara precedente:

INTER (0-2-5)

Parma 4-5

Brescia 3-4

Bologna 4-4

Verona 4-4

Torino 4-5

Spal 3-4

Roma 3-4

Il bilancio complessivo dice 0-2-5, ovvero: l’Inter non ha MAI giocato partendo da una condizione di vantaggio in fatto di riposo; due volte (contro Bologna e Verona) è partita alla pari; per ben cinque volte (su sette) ha riposato meno degli avversari (Parma, Brescia, Torino, Spal, Roma).

Un’occhiata al bilancio delle prime sette in classifica rivela in effetti che i nerazzurri e il Napoli sono gli unici a non avere mai usufruito di un riposo superiore a quello della squadra avversaria. La Lazio detiene il record (3) delle gare giocate partendo da un maggiore riposo, la Juventus è l’unica a non avere mai giocato in condizioni di minore riposo.

JUVENTUS (2-5-0)*

Lecce 4 vs 4

Genoa 4 vs 3

Torino 4 vs 4

Milan 3 vs 3

Atalanta 4 vs 3

Sassuolo 4 vs 4

Lazio 5 vs 5

*2 volte su 7 un giorno di riposo in più; 5 volte pari

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+2

LAZIO (3-3-1)*

Fiorentina 3 vs 5

Torino 3 vs 3

Milan 4 vs 3

Lecce 3 vs 3

Sassuolo 4 vs 3

Udinese 4 vs 3

Juventus 5 vs 5

*3 volte 1 giorno di riposo in più; 3 volte pari; 1 volta 2 gg in meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+2

ATALANTA (1-3-3)*

Udinese 4 vs 5

Napoli 4 vs 4

Cagliari 3 vs 4

Sampdoria 3 vs 3

Juventus 3 vs 4

Brescia 3 vs 3

Verona 4 vs 3

*1 volta 1 giorno di riposo in più; 3 volte pari; 3 volte 1 giorno in meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=-2

ROMA (2-4-1)*

Milan 4 vs 6

Udinese 4 vs 4

Napoli 3 vs 3

Parma 3 vs 3

Brescia 3 vs 3

Verona 4 vs 3

Inter 4 vs 3

*2 volte ha riposato di più; 4 volte pari; 1 volta ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+1

MILAN (2-4-1)*

Roma 6 vs 4

Spal 3 vs 3

Lazio 3 vs 4

Juventus 3 vs 3

Napoli 5 vs 4

Parma 3 vs 3

Bologna 3 vs

*2 volte ha riposato di più (vs Roma e Napoli); 4 pari; 1 volta (vs Lazio) ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=+1

NAPOLI (0-6-1)

Spal 5 vs 5

Atalanta 4 vs 4

Roma 3 vs 3

Genoa 3 vs 3

Milan 4 vs 5

Bologna 3 vs 3

Udinese 4 vs 4

*0 volte ha riposato di più; 6 volte pari; una volta (vs Milan) ha riposato meno

SALDO GARE CON +RIPOSO/-RIPOSO=-1

La classifica del ‘saldo’ tra gare giocate con maggiore/minore riposo rispetto agli avversari dà definitivamente ragione ad Antonio Conte:

Lazio e Juventus +2, Milan e Roma +1, Napoli -1, Atalanta -2, INTER -5!!!

Altro dato molto curioso: l’Inter, nelle cinque occasioni in cui è partita ‘svantaggiata’ in fatto di riposo, non ha pagato dazio in termini di risultato, ottenendo 4 vittorie (Parma 2-1, Brescia 6-0, Torino 3-1, Spal 4-0) e un pareggio (2-2 a Roma contro i giallorossi). I punti che più di tutti gli stanno costando la corsa scudetto, Conte li ha persi quando è partito in condizioni di parità rispetto agli avversari: contro il Bologna a San Siro (1-2), a Verona (2-2) e contro il Sassuolo (3-3), affrontato a tre giorni dopo i recuperi della 25° (Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo).