Chivu si gode un super Dimarco: è lui il re degli assist del calcio europeo

Bastano i numeri: 13 assist e 5 gol finora in campionato. A Reggio Emilia è entrato in 3 delle 5 reti nerazzurre e, tanto per non farsi mancare nulla, ha anche preso una traversa. E' un giocatore fondamentale per l'allenatore rumeno così come lo era per il suo predecessore. Entrambi hanno sempre cercato le sue incursioni mancine, con una manovra che provasse a lanciarlo in profondità o a trovarlo con repentini cambi di gioco. Da quando Dumfries è ai box la fascia sinistra è diventata la più importante, la fortuna di Chivu è quella di poter contare su un giocatore che sa abbinare potenza e precisione.