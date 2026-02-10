Chivu si gode un super Dimarco: è lui il re degli assist del calcio europeo
E' a quota 13 assist e 5 gol in campionato: è il giocatore più decisivo della Serie A
"Io non mi sento nessuno: nel calcio sappiamo che quando vai bene sei un fenomeno, mentre quando vai male sei scarso" le parole dopo la gara contro il Sassuolo. "Alla fine contano i risultati di squadra, non quelli personali". Così Federico Dimarco alla fine dell'ultima vittoria nerazzurra. Vittoria netta e coronata, per l'ennesima volta, da una super prestazione dell'esterno sinistro dell'Inter. Chivu ha una rosa abbondante e di ottimo livello ma sembra proprio che ci sia un solo giocatore insostituibile ed è inutile ribadirne il nome.
Bastano i numeri: 13 assist e 5 gol finora in campionato. A Reggio Emilia è entrato in 3 delle 5 reti nerazzurre e, tanto per non farsi mancare nulla, ha anche preso una traversa. E' un giocatore fondamentale per l'allenatore rumeno così come lo era per il suo predecessore. Entrambi hanno sempre cercato le sue incursioni mancine, con una manovra che provasse a lanciarlo in profondità o a trovarlo con repentini cambi di gioco. Da quando Dumfries è ai box la fascia sinistra è diventata la più importante, la fortuna di Chivu è quella di poter contare su un giocatore che sa abbinare potenza e precisione.
Ora ha nel mirino il record di assist del Papu Gomez che, nella stagione 2019/20, mise a referto 16 assist. A Federico manca pochissimo per superarlo.