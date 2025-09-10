Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO IL DERBY D'ITALIA

Chivu ritrova i nazionali azzurri e Thuram: manca solo Lautaro. Primo allenamento per Akanji

Il Toro, ko con l'Argentina nell'ultima uscita, dovrebbe rivedersi giovedì in Italia

10 Set 2025 - 16:10
1 di 10
© inter.it
© inter.it
© inter.it

© inter.it

© inter.it

Giornata di rientri a casa per l'Inter di Cristian Chivu che dopo aver riaccolto i due olandesi Dumfries e De Vrij, Calhanoglu e Zielinski, ha ritrovato oggi anche il resto della squadra, eccezion fatta per capitan Lautaro Martinez. L'ultimo dei rientranti alla Pinetina è stato Marcus Thuram. L'attaccante francese, reduce dal rigore procurato alla sua Francia, è tornato ad Appiano nel primo pomeriggio, con il gruppo già in campo per allenarsi in vista del derby d'Italia con la Juventus di sabato pomeriggio.

Oltre a Thuram si sono rivisti oggi anche gli italiani reduci dalla doppia vittoria con Estonia e Israele, e Manuel Akanji al suo esordio nel centro sportivo nerazzurro. Lautaro Martinez, che questa notte si è fatto fermare dall'Ecuador con la sua Argentina, invece dovrebbe rientrare tra nel tardo pomeriggio di giovedì.

Chivu ha riaccolto anche Sucic, molto contento per l'avventura interista come rivelato nell'intervista esclusiva concessa a Sportmediaset.it: "Sto davvero bene, sono davvero contento: poi qualsiasi cosa è possibile, questa è la mia mentalità, a volte giochi bene, a volte no, ma la cosa più importante è allenarsi al meglio e dare sempre il massimo in ogni occasione”.

Leggi anche

Inter, Sucic: "Cresciuto nel mito di Modric, Brozovic e Rakitic. La Juve? Difficile, ma..."

inter
akanji
lautaro
thuram

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

I più visti di Inter

Adriano: "A nessuno importa più di me come essere umano, è qualcosa che non si può spiegare"

Calhanoglu, addio posto fisso? Delude anche in nazionale, all'Inter non è più intoccabile

Ad Appiano si rivedono Calhanoglu, Dumfries, Zielinski e De Vrij

Zielinski: "Voglio dimostrare di essere da Inter, con la Juve sarà difficile. Scudetto? Noi siamo forti"

Il 'delicato' piano rientri verso la Juve: Calhanoglu il primo alla Pinetina, Lautaro l'ultimo

Lautaro Martinez: "Io tra i cinque attaccanti più forti del mondo, sogno il Pallone d'Oro. Inzaghi? Non sapevamo dell'addio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:41
City: niente derby di Manchester per Marmoush
17:40
Serie A, Nico Paz eletto 'Rising star of the month' di agosto
17:03
Filip Stankovic: "Papà mi ha insegnato il sacrificio. Da Mihajlovic prenderei tutto"
16:45
Torino, Anjorin: "Club con grande storia, qui mi sento bene"
16:30
Cremonese, Vardy: "Obiettivo salvezza. Condizione atletica? Quasi al top"