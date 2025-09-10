Chivu ritrova i nazionali azzurri e Thuram: manca solo Lautaro. Primo allenamento per Akanji

© inter.it
© inter.it
Il Toro, ko con l'Argentina nell'ultima uscita, dovrebbe rivedersi giovedì in Italia
© inter.it
© inter.it
Giornata di rientri a casa per l'Inter di Cristian Chivu che dopo aver riaccolto i due olandesi Dumfries e De Vrij, Calhanoglu e Zielinski, ha ritrovato oggi anche il resto della squadra, eccezion fatta per capitan Lautaro Martinez. L'ultimo dei rientranti alla Pinetina è stato Marcus Thuram. L'attaccante francese, reduce dal rigore procurato alla sua Francia, è tornato ad Appiano nel primo pomeriggio, con il gruppo già in campo per allenarsi in vista del derby d'Italia con la Juventus di sabato pomeriggio.
Oltre a Thuram si sono rivisti oggi anche gli italiani reduci dalla doppia vittoria con Estonia e Israele, e Manuel Akanji al suo esordio nel centro sportivo nerazzurro. Lautaro Martinez, che questa notte si è fatto fermare dall'Ecuador con la sua Argentina, invece dovrebbe rientrare tra nel tardo pomeriggio di giovedì.
Chivu ha riaccolto anche Sucic, molto contento per l'avventura interista come rivelato nell'intervista esclusiva concessa a Sportmediaset.it: "Sto davvero bene, sono davvero contento: poi qualsiasi cosa è possibile, questa è la mia mentalità, a volte giochi bene, a volte no, ma la cosa più importante è allenarsi al meglio e dare sempre il massimo in ogni occasione”.
Commenti (0)