La rivelazione di Moratti: "Mi offrirono il Napoli quando ero già presidente dell'Inter"

Ecco quindi l'arrivo di Aurelio De Laurentiis e l'inizio del rilancio partenopeo, dalla terza serie ai due scudetti: "De Laurentiis ha tramutato una passione in un business. Io non ne sono stato mai capace, ero un debole: non sarei mai riuscito a finire una sessione di mercato senza comprare un grande calciatore. Ma forse è lui quello che ha capito davvero come funziona il mondo del calcio". I complimenti ad ADL vanno oltre: "Ero ammirato dal Napoli di Maradona, ma c'era la sensazione che fosse una parentesi legata alla presenza dell'argentino. Lui invece ha iniziato un ciclo che non era legato ai calciatori ma a una società sana, duraturo e vincente".