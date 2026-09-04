Verso Roma-Atalanta, i convocati di Sarri: prima volta per Kessiè e Rowe, c'è Kristensen

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il big match dell'Olimpico di domani sera contro la Roma. Prima/seconda volta tra i nerazzurri arruolati per Kessiè, "debutto" anche per Rowe. Nell'elenco spunta anche Kristensen, recuperato dopo gli acciacchi fisici.
Questi i giocatori che partiranno verso la capitale:
Portieri: Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kossounou, Kristensen, Obric, Scalvini, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca