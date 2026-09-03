La prima sfida di Baccin all'Inter: sei rinnovi entro il 2028 per mantenere l'ossatura dei campioni

Non c'è comunque tempo da perdere per il nuovo ds Baccin, sul cui tavolo sono finiti immediatamente i dossier legati ai contratti di questi sei giocatori. Facile sottolineare come la questione primaria sia legata soprattutto all'Mvp dell'ultima Serie A, ovvero Federico Dimarco. Il cui contratto è in scadenza a fine stagione, nel giugno 2027, ma la società ha un'opzione unilaterale per rinnovarlo di un'ulteriore stagione. E poi? Prima di arrivare a far scattare quella clausola, Baccin e il resto della dirigenza cercheranno un accordo per un adeguamento economico e un prolungamento che vada ben oltre il 2028.