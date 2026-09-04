Inter, Chivu: "Piero Ausilio è un amico prima che un professionista"

"Piero (Ausilio, ndr) per me è un amico prima che un professionista. Ho condiviso con lui tanti anni all'Inter e anche trofei. Nel calcio di oggi è raro essere nella stessa società per tanti anni, addirittura 28. Bisogna ringraziarlo di cuore per tutto quello che è stato capace di fare in questi anni. Per me, per noi è stata una giornata emozionante ieri. Lo abbiamo salutato, abbracciato e ringraziato per quello che ha rappresentato per questa società". Così l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu - alla vigilia della sfida con il Napoli - saluta Piero Ausilio che ha interrotto il rapporto con l'Inter dopo quasi trenta anni. Ieri, Ausilio ha salutato la squadra che ha vissuto l'addio con emozione e commozione.