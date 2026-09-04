NAPOLI

Allegri: "Sfida scudetto? L'Inter è la favorita. Serve equilibrio, andiamo piano con Vergara"

Il tecnico azzurro ha parlato in vista della sfida con i nerazzurri: "Meglio perdere McTominay ora, Badiashile sarà convocato" 

04 Set 2026 - 14:55
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Dopo il ko con il Como, il Napoli non ha già più margine d'errore. Sabato, contro l'Inter, Hojlund e compagni sono chiamati a fare risultato per non vedere scappare i Campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri che però predica calma: "Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione ma siamo solo alla terza giornata - ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa -. Siamo dispiaciuti per il ko col Como ma deve regnare l'equilibrio. C'è da migliorare l'aspetto fisico adesso, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso dove servirà giocare bene tecnicamente. Andiamo con fiducia e poi penseremo all'Arsenal".

Il focus poi si sposta sui singoli, soprattutto su McTominay e Giovane, entrambi ai box: "Scott abbiamo fatto bene a fermarlo adesso, dopo la sosta avremo nove partite importanti. Adesso invece ne salterà solo quattro. Al suo sostituto in campo chiederò cose diverse. Vergara? Col Genoa è entrato bene ma piano a dare responsabilità a un ragazzo che ha, credo, dodici partite nel Napoli. Valuterò per l'Inter, bisogna affrontare il match con fiducia".

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Ancora sull'Inter: "Credo sia la favorita per lo scudetto. Dovremo essere attenti a non concedere gol che si possono evitare come con il Como. Ma miglioreremo, le partite a inizio stagione sono strane e c'è sempre meno attenzione. De Bruyne? Sono soddisfatto di lui, sta crescendo fisicamente ed è normale che debba gestire le forze. Senza McTominay devo valutare anche in ottica Arsenal. Badiashile sarà convocato, per il resto sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione".  

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