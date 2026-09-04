Allegri: "Sfida scudetto? L'Inter è la favorita. Serve equilibrio, andiamo piano con Vergara"

Dopo il ko con il Como, il Napoli non ha già più margine d'errore. Sabato, contro l'Inter, Hojlund e compagni sono chiamati a fare risultato per non vedere scappare i Campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri che però predica calma: "Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione ma siamo solo alla terza giornata - ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa -. Siamo dispiaciuti per il ko col Como ma deve regnare l'equilibrio. C'è da migliorare l'aspetto fisico adesso, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso dove servirà giocare bene tecnicamente. Andiamo con fiducia e poi penseremo all'Arsenal".