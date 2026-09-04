Inter, Marotta presenta Baccin: "Grande professionalità e doti umane"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta a sorpresa in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli per presentare il nuovo direttore sportivo Dario Baccin che succede a Piero Ausilio. "Ci tenevo a essere qui per presentare Dario Baccin. Per noi è motivo di orgoglio per la sua elevata professionalità e per le sue profonde doti umane", le parole di Marotta. "Ringrazio la proprietà e il presidente dai quali ho ricevuto un grande attestato di stima. Grazie anche a Piero Ausilio perchè se oggi sono qui è anche grazie al confronto che ho avuto con lui negli ultimi giorni. Sono felice di essere qui, vicino a Cristian Chivu con il quale ho condiviso tanti anni di gavetta", sono le parole di Baccin.