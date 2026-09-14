Martinez ora ha bisogno di fiducia: Chivu lo ripropone titolare, rimandato l'esordio di Provedel

Martinez cerca riscatto dopo la 'papera' contro il Real Madrid, Chivu vuole e deve assecondarlo. Un brutto errore che ne ha rovinato la prestazione alla prima uscita stagionale in Champions, ma che non deve annidarsi nella mente del portiere fino a diventare un'ombra in grado di perseguitarlo per tutta la stagione. Chivu lo sa bene, e sa di aver bisogno di una coppia di portieri affidabile e, soprattutto, pienamente consapevole dei suoi mezzi.
Martinez ancora titolare
La fiducia va meritata, ma bisogna anche sapere come distribuirla nei momenti di difficoltà per avere una squadra di personalità. Chivu lo ha capito, così come capisce il momento di difficoltà di una pedina fondamentale come Martinez. E allora ecco la trovata del tecnico nerazzurro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel posticipo del lunedì sera contro l'Udinese avrebbe dovuto fare il suo esordio Ivan Provedel, almeno prima che Chivu mettesse tutto in stand-by. Nessuna bocciatura, chiaramente, per il portiere friulano, ma in questo momento la priorità è proteggere Martinez, il titolare designato. Lo spagnolo, perciò, verrà confermato tra i pali: un segnale forte di fiducia e protezione che Chivu vuole dare al giocatore e a tutto lo spogliatoio. Provedel, almeno per ora, dovrà attendere.