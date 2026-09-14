LA SCELTA

Martinez ora ha bisogno di fiducia: Chivu lo ripropone titolare, rimandato l'esordio di Provedel

Contro l'Udinese era in programma l'esordio di Provedel, ma la priorità di Chivu ora è un'altra...

14 Set 2026 - 11:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Martinez cerca riscatto dopo la 'papera' contro il Real Madrid, Chivu vuole e deve assecondarlo. Un brutto errore che ne ha rovinato la prestazione alla prima uscita stagionale in Champions, ma che non deve annidarsi nella mente del portiere fino a diventare un'ombra in grado di perseguitarlo per tutta la stagione. Chivu lo sa bene, e sa di aver bisogno di una coppia di portieri affidabile e, soprattutto, pienamente consapevole dei suoi mezzi. 

Martinez ancora titolare

 La fiducia va meritata, ma bisogna anche sapere come distribuirla nei momenti di difficoltà per avere una squadra di personalità. Chivu lo ha capito, così come capisce il momento di difficoltà di una pedina fondamentale come Martinez. E allora ecco la trovata del tecnico nerazzurro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel posticipo del lunedì sera contro l'Udinese avrebbe dovuto fare il suo esordio Ivan Provedel, almeno prima che Chivu mettesse tutto in stand-by. Nessuna bocciatura, chiaramente, per il portiere friulano, ma in questo momento la priorità è proteggere Martinez, il titolare designato. Lo spagnolo, perciò, verrà confermato tra i pali: un segnale forte di fiducia e protezione che Chivu vuole dare al giocatore e a tutto lo spogliatoio. Provedel, almeno per ora, dovrà attendere. 

Leggi anche

Diouf confessa: "Voglio tornare a giocare in mezzo, ma se all'Inter servo così..."

chivu
josep martinez
ivan provedel

Ultimi video

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

01:10
Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:29
Da Moreira a Ramos

Da Moreira a Ramos

01:22
Como-Parma, derby "rosso"

Como-Parma, derby "rosso"

01:51
Test giallorosso a Torino

Test giallorosso a Torino

01:45
Chivu carica l'Inter

Chivu carica l'Inter

02:09
Allegri può respirare

Allegri può respirare

02:29
La Juve già al bivio

La Juve già al bivio

02:10
Adzic "tradisce" la Juve

Adzic "tradisce" la Juve

02:39
Juve, delusione totale

Juve, delusione totale

01:48
MCH NKUNKU A SEGNO COL LIPSIA 14/9 MCH

Milan, guarda Nkunku: a segno con il Lipsia

00:17
Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

02:37
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

I più visti di Inter

La terza maglia dell'Inter si ispira agli anni '90

John Stones

Chivu cerca nuove certezze in difesa: Stones è pronto alla prima da titolare

Inter, finalmente Spence: l’inglese al lavoro in campo. Nel mirino il Parma dopo la sosta

DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

Federico Dimarco

Dimarco c'è ma non c'è: il focus è sulla Roma. Extra-lavoro per Diouf

Chivu: "Ricordo le critiche per il ko con l'Udinese, un anno dopo siamo campioni d'Italia. Calha? Saremo premurosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Daniel Maldini negativo ai test tossicologici: pubblica la prova sui social
12:33
Oscar Mediterraneo, a Sinisa Mihajlovic premio alla memoria
12:17
Europa League, tocca a Milan e Juve: il programma
10:23
Premier League, Pro Ref ammette: "Il gol di Haaland era da annullare"
 Neymar (Brasile)
10:01
Brasile, Ancelotti conferma la fine del ciclo Neymar in nazionale