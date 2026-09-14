Martinez ora ha bisogno di fiducia: Chivu lo ripropone titolare, rimandato l'esordio di Provedel

La fiducia va meritata, ma bisogna anche sapere come distribuirla nei momenti di difficoltà per avere una squadra di personalità. Chivu lo ha capito, così come capisce il momento di difficoltà di una pedina fondamentale come Martinez. E allora ecco la trovata del tecnico nerazzurro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel posticipo del lunedì sera contro l'Udinese avrebbe dovuto fare il suo esordio Ivan Provedel, almeno prima che Chivu mettesse tutto in stand-by. Nessuna bocciatura, chiaramente, per il portiere friulano, ma in questo momento la priorità è proteggere Martinez, il titolare designato. Lo spagnolo, perciò, verrà confermato tra i pali: un segnale forte di fiducia e protezione che Chivu vuole dare al giocatore e a tutto lo spogliatoio. Provedel, almeno per ora, dovrà attendere.