Inter, scatta l'ora di John Stones: pronto all'esordio da titolare contro l'Udinese

È questa infatti l'idea di Chivu, che sta cercando di rendere il reparto difensivo il più solido possibile: la prestazione di Stones a Madrid sta indirizzando il tecnico verso questa scelta. Il 32enne è entrato in campo al Bernabeu con la squadra sotto di due gol, dando maggiore stabilità dietro e provando anche a lasciare il segno: retaggi da Premier League, atteggiamento che ha soddisfatto Chivu.