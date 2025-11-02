Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro"

"Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski... - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -Lautaro non segna da troppo? Non è vero, a Bruxelles ha segnato. Non dobbiamo creare un caso dove non c'è. È il nostro trascinatore e lui si mette a disposizione, lavorando sodo. Luis Henrique ha mantenuto equilibrio, ha fatto un bel cross per Bastoni, sono felice per lui, Diouf e gli altri che vengono usati solo per fare il titolo. Il mio dovere è metterli in campo quando penso che possano darmi una mano. Noi in difficoltà? Loro hanno velocità e intensità, sapevamo quale fosse il loro punto forte. Hanno giocatori di qualità, con un mix fra fisico e tecnica a centrocampo. La partita da fare era questa. Dal punto di vista mentale e fisico abbiamo l'obbligo di portare il meglio di noi in campo. Direi che dopo il 2-1 l'abbiamo fatto, perché le partite non si vincono solo con la bellezza, ma anche con un po' di bagarre, con la voglia".