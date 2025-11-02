Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro"

© IPA
Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria di Veronadi Redazione
"Siamo stati fortunati contro un Verona che ha identità, qualità ed è allenato bene. Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po' lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi". Così Cristian Chivu dopo la vittoria dell'Inter a Verona.
"Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski... - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -Lautaro non segna da troppo? Non è vero, a Bruxelles ha segnato. Non dobbiamo creare un caso dove non c'è. È il nostro trascinatore e lui si mette a disposizione, lavorando sodo. Luis Henrique ha mantenuto equilibrio, ha fatto un bel cross per Bastoni, sono felice per lui, Diouf e gli altri che vengono usati solo per fare il titolo. Il mio dovere è metterli in campo quando penso che possano darmi una mano. Noi in difficoltà? Loro hanno velocità e intensità, sapevamo quale fosse il loro punto forte. Hanno giocatori di qualità, con un mix fra fisico e tecnica a centrocampo. La partita da fare era questa. Dal punto di vista mentale e fisico abbiamo l'obbligo di portare il meglio di noi in campo. Direi che dopo il 2-1 l'abbiamo fatto, perché le partite non si vincono solo con la bellezza, ma anche con un po' di bagarre, con la voglia".
"Frattesi è al 100%, abbiamo scelto così pensando agli avversari che affrontavamo. Con la Fiorentina con Barella e Sucic è andata bene. Oggi con Zielinski. Davide avrà il suo momento. Ha superato qualche problema post gara in Belgio. Thuram è pronto, un po' indietro di condizione. Abbiamo preferito non portarlo perché oggi non lo avrei messo nemmeno se fosse venuto giù il cielo. Voglio giocatori integri, ho avuto problemi in carriera. Se li metti dentro con tre allenamenti il rischio di farsi male è alto ed è un errore che non farò mai", ha concluso Chivu.