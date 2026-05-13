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Inter, Lautaro Martinez e Dumfries dopo la vittoria della Coppa Italia: "Stagione molto positiva"

Il goleador e l'MVP della finale di Coppa Italia commentano il fresco successo dell'Inter in Coppa Italia.

13 Mag 2026 - 23:10
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Lautaro Martinez ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia 2025/26: "Questa vittoria ha tanta importanza, non era semplice ripartire dopo l'anno scorso. Abbiamo fatto una stagione importante a livello di gioco, risultati e prestazioni. Sono orgoglioso di aver vinto un altro trofeo che per noi vuol dire tanto". Il capitano nerazzurro continua: "Troppe critiche su di noi? Si parla sempre dell'Inter, noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada per far arrivare in alto il club. Siamo contenti perché abbiamo vinto altri due trofei". Infine, un voto alla stagione di Chivu: "Dieci perché ci ha dato una grandissima mano".

Anche Denzel Dumfries, man of the match, conferma 'la pagella' a Chivu ("Dieci") poi torna a parlare del trofeo: "Sono contento, sono ritornato bene dopo un periodo difficile. E sono contento di aver fatto un assist per Lautaro perché si era arrabbiato che gliene facevo pochi (ride, ndr). Sono felice".

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