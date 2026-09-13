Bufera in Premier: errore sul gol di Haaland, gli arbitri si scusano con lo United

Bufera in Premier League intorno al gol di Haaland, che ha regalato la vittoria al City nel derby di Manchester contro lo United. La rete del norvegese viene giudicata in fuorigioco dall'arbitro ma viene convalidata dopo un lungo controllo Var. A fine partita però arrivano le scuse della Pro Ref, l'organismo arbitrale della Premier League, al Manchester United e l'ammissione dell'errore di giudizio. "Sarà condotta una revisione dell’episodio". Nell'azione Enzo Fernandez non ha toccato il pallone ma la sua posizione non andava giudicata ininfluente. Il Var avrebbe dovuto chiedere l'on-field review.