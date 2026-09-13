Sassuolo, Aquilani: "Fatta la gara che volevamo. Adzic ha grande potenziale"

"È stata una partita emozionante perché i gol all'ultimo ti creano un'emozione. Oggi è andata bene a noi, l'altra volta male. Abbiamo fatto la prestazione che volevamo fare, abbiamo messo coraggio perché la vittoria mi auguro che dia la consapevolezza ai ragazzi per migliorare, c'è un potenziale molto grande". Così il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani dopo la vittoria sulla Juve. Poi elogia Adzic: "È un giocatore giovane, ha un potenziale molto alto e ha iniziato bene questa stagione. Ha iniziato un percorso nuovo, ci sta dando grandi risultati e adesso deve capire che non si deve accontentare".