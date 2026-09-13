Bologna, il vice Tarozzi: "Siamo sulla strada buona"

"Dobbiamo trovare un equilibrio, che in questo momento fatichiamo a trovare, tra qualità, intensità e le varie componenti della squadra. Però penso che siamo sulla strada buona, i principi si cominciano a intravedere: dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo all'inizio di un percorso che è ancora lungo da fare". Lo dice Andrea Tarozzi, l'allenatore in seconda del Bologna, oggi in panchina al Maradona al posto dello squalificato Domenico Tedesco, che ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta dei rossoblu emiliani con il Napoli. Per gli azzurri è decisivo un gol di Lobotka nella ripresa, ma secondo Tarozzi, prima di trovare la rete, la squadra di Allegri "aveva faticato tanto" perché gli ospiti sono "stati molto ordinati in fase difensiva, è la nota positiva". Il problema è che il Bologna non si vede molto dalle parti di Milinkovic Savic: "Non possiamo creare così poco - sottolinea Tarozzi -. Dobbiamo fare di più, se no le squadre avversarie iniziano a chiuderci e facciamo fatica. Nel finale abbiamo creato qualcosina in più e trovato qualità negli ultimi metri, ma non basta". Davanti spesso è stato troppo isolato Roberto Piccoli "che ha fatto una grande partita, ma ha fatto una fatica incredibile con due centrali forti fisicamente". E per i rossoblù continua un periodo in cui "non siamo neanche fortunatissimi": "Oggi ci è stato annullato un gol per un fuorigioco di pochissimo, poi i pali delle partite precedenti. Dobbiamo far girare questa ruota - auspica il vice di Tedesco -. Dobbiamo mettere via la delusione del momento e essere bravi a guardare avanti, portando avanti principi e gioco. Io - conclude Tarozzi - sono convinto che la squadra c'è per farlo".