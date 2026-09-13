Adzic, 13 settembre... magico: dall'Inter alla Juve, il gol nel recupero vale sempre 3 punti

Gol e ricorrenze. Tredici settembre 2025, Adzic dalla distanza segna al 91esimo il gol della vittoria della Juve, in rimonta, contro l'Inter e diventa l'idolo (momentaneo) dei tifosi bianconeri. Tredici settembre 2026, da dentro l'area Adzic segna al 94esimo il gole della vittoria del Sassuolo contro la Juve e fa piangere quegli stessi tifosi che aveva mandato in estasi esattamente un anno fa. Allo Stadium fu, lasua, un'esultanza sfrenata, al Mapei molto contenuta, con le braccia alzate non per festeggiare ma per chiedere scusa alla sua ex. Ma la sostanza resta la medesima: rete in pieno recupero e tre punti conquistati.