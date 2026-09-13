Adzic, 13 settembre... magico: dall'Inter alla Juve, il gol nel recupero vale sempre 3 punti

13 Set 2026 - 23:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Gol e ricorrenze. Tredici settembre 2025, Adzic dalla distanza segna al 91esimo il gol della vittoria della Juve, in rimonta, contro l'Inter e diventa l'idolo (momentaneo) dei tifosi bianconeri. Tredici settembre 2026, da dentro l'area Adzic segna al 94esimo il gole della vittoria del Sassuolo contro la Juve e fa piangere quegli stessi tifosi che aveva mandato in estasi esattamente un anno fa. Allo Stadium fu, lasua, un'esultanza sfrenata, al Mapei molto contenuta, con le braccia alzate non per festeggiare ma per chiedere scusa alla sua ex. Ma la sostanza resta la medesima: rete in pieno recupero e tre punti conquistati.

Leggi anche

La doppietta di Zhegrova non basta alla Juve, l'ex Adzic fa piangere Spalletti al 94'

Spalletti: "Abbiamo perso gli equilibri: ho stimolato i miei a vincere e mi hanno preso troppo alla lettera"

Ultimi video

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

02:37
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

02:50
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

Napoli-Bologna 1-0: gli highlights

04:11
Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights

Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights

02:43
Lazio-Milan 2-2: gli highlights

Lazio-Milan 2-2: gli highlights

02:17
Spalletti: "Ho detto io ai giocatori di provare a vincerla"

Spalletti: "Ho detto io ai giocatori di provare a vincerla"

01:44
Aquilani: "I ragazzi ci devono credere: possiamo giocarcela con le big"

Aquilani: "I ragazzi ci devono credere: possiamo giocarcela con le big"

02:41
Vicario: "Momento difficile, dobbiamo metterci la faccia"

Vicario: "Momento difficile, dobbiamo metterci la faccia"

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

I più visti di Calcio

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Sassuolo, Aquilani: "Fatta la gara che volevamo. Adzic ha grande potenziale"
23:40
Bufera in Premier: errore sul gol di Haaland, gli arbitri si scusano con lo United
23:23
Adzic, 13 settembre... magico: dall'Inter alla Juve, il gol nel recupero vale sempre 3 punti
23:07
Woltemade e Kolo deludono, Adzic ferisce e David risorge: gran gol con l’Atletico
21:26
Bologna, il vice Tarozzi: "Siamo sulla strada buona"