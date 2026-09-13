Woltemade e Kolo deludono, Adzic ferisce e David risorge: gran gol con l’Atletico

Nella serata del primo ko stagionale della Juventus (firmato proprio da un ex attaccante bianconero) hanno deluso ancora una volta gli uomini offensivi di Spalletti, Kolo Muani e Woltemade, e per la Vecchia Signora quello del gol continua a essere un problema in questo inizio di stagione. Problema che sembra risolto invece per un altri ex attaccante bianconero, Jonathan David, che alla terza presenza con la maglia dell’Atletico Madrid si è sbloccato contribuendo in modo decisivo alla vittoria per 3-0 degli uomini di Simeone sul campo della Real Sociedad. Gran gol quello del canadese, che ha ricevuto palla al limite dell’area, ha saltato due uomini e l’ha piazzata di precisione nell’angolino siglando il 2-0 che ha chiuso la partita.