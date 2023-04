Mourinho e la risposta a Cassano: "Poi arriva Livaja"

© italyphotopress

Botta e risposta tra Antonio Cassano e José Mourinho. L'ex attaccante recentemente non aveva usato parole tenere per descrivere il tecnico della Roma: "Oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la Sanmartinese è uguale. Non gli frega un cazzo del calcio". Mou ha replicato ieri, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: "Ognuno è libero di avere le sue preferenze o anche di criticare. Ma quando si parla di altri, come Antonio Cassano, le cose sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Sapete invece cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, ma io non con lui".