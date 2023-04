Serie A, Torino-Roma 0-1: Dybala infallibile dal dischetto, per i giallorossi è terzo posto in solitaria

torino-roma 0-1

Missione compiuta per i giallorossi che sfruttano i passi falsi di Inter e Milan per conquistare il terzo posto in solitaria

La Roma vince 1-0 contro il Torino nella gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Giallorossi corsari all'Olimpico Grande Torino contro i granata grazie a un Dybala infallibile dal dischetto (8' pt) dopo il fallo di mano di Schuurs. Nella ripresa Miranchuk di testa e Pellegri dal limite impensieriscono Rui Patricio, ma gli uomini di Mou resistono e portano a casa il successo che sa di Champions. Per i capitolini tre punti che regalano il terzo posto con un punto di vantaggio sul Milan.

LA PARTITA

Missione compiuta per la Roma, che sfruttando il ko dell'Inter e il pari del Milan contro l'Empoli scavalca entrambe conquistando il terzo posto in classifica in solitaria. Tre punti importanti, da Champions per gli uomini di Mourinho che trovano continuità dopo il successo ottenuto in casa contro la Sampdoria e si approcciano alla sfida di Rotterdam contro il Feyenoord con qualche certezza in più. Di sicuro a non tradire è Paulo Dybala, capocannoniere dei giallorossi e infallibile dal dischetto in questa stagione, che prende i suoi per mano e li conduce a una vittoria sudata.

Il Toro di Juric scende in campo col classico 3-4-2-1, col tecnico croato che getta nella mischia dal 1' il giovanissimo lituano Gineitis, preferito a Linetty, e facendo ritrovare il campo a Miranchuk dopo l'infortunio. Mourinho, con modulo speculare, varia un po' in vista dell'Europa League, ma deve fare a meno dall'inizio del febbricitante Pellegrini. Il tecnico portoghese deve quindi trasformare la formazione con una difesa a tre dando fiducia a Llorente al fianco di Smalling e Mancini, rientrato dopo la squalifica, ed El Shaarawy e Dybala alle spalle di Solbakken. E dopo i primi istanti di studio è subito la Roma a sbloccarla approfittando di una leggerezza di Schuurs. Al 6', infatti, su conclusione di Zalewski l'olandese mura di mano il tiro del 59 giallorosso e dopo un attimo di esitazione Colombo indica il dischetto: Dybala, a tu per tu con Milinkovic-Savic, non sbaglia e fredda il portiere granata che per poco non intercetta con i tacchetti il tiro dagli undici metri della Joya. Per l'argentino è l'ottavo gol in questo 2023, l'undicesimo in campionato per arricchire le statistiche favorevoli dal dischetto. Granata che provano subito a reagire e a rispondere alle sortite di una Roma galvanizzata dal vantaggio lampo, con Rodriguez che spaventa Rui Patricio dalla distanza sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Gli uomini di Juric non si lasciano prendere dalla fretta, fraseggiano e cercano più volte la giocata sulla sinistra per Radonjic, ma Mancini e Smalling chiudono bene sul serbo e su Sanabria non lasciando spazio a conclusioni verso la porta di Rui Patricio. Dall'altro lato è invece Vanja a essere costretto per due volte di fila a uscire sulla trequarti per chiudere i lanci lunghi verso Solbakken, col rischio al 23' col pallone preso di testa dall'estremo difensore granata che resta a disposizione della Roma, con Wijnaldum che da centrocampo tenta la giocata per beffare il serbo. Ritmo che si intensifica e occasioni da una parte e dall'altra nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, prima con Ricci che si fa murare dalla difesa dei capitolini, poi con Cristante e Zalewski che cercano la porta senza fortuna. Giallorossi che gestiscono bene il possesso palla per addormentare le speranze del Torino, ma troppo frettolosi nel forzare la giocata per trovare il raddoppio.

Granata che tornano in campo subito aggressivi, con Rui Patricio che al 4' si deve superare per smanacciare in angolo il colpo di testa di Miranchuk pescato splendidamente dal cross di Rodriguez. Roma che risponde al quarto d'ora con Smalling che di testa gira alto su angolo di Dybala. Juric allora modifica la formazione inserendo Vlasic e Pellegri al posto di Ricci e Sanabria alla ricerca del pari, ma con la difesa giallorossa che non si scompone. Equilibrio, tranquillità e compattezza a centrocampo sono l'arma in più per gli uomini di Mourinho che chiudono bene sulle avanzate dei piemontesi. Singo sgroppa, ma la fortuna non assiste il Toro anche quando sulla ribattuta Radonjic prova a sorprendere Rui Patricio. Col risultato in bilico in una gara che ha la possibilità di cambiare da un momento all'altro, il giro palla del Toro non riesce a fare male alla Roma che cerca di sfruttare le sbavature degli uomini di Juric per tentare il contropiede. Con Solbakken messo ko da un infortunio alla spalla, Mourinho si affida a un uomo in più a centrocampo come Matic per aiutare Wijnaldum e Cristante a chiudere bene i fraseggi dei padroni di casa. Al 43' è Pellegri a far tremare Rui Patricio, con la conclusione del numero 11 che termina di poco al lato con deviazione. Nei sei di recupero è Abraham a provare a chiuderla in contropiede, col sinistro che termina alto. Al triplice fischio è festa giallorossa, con tre punti che regalano alla squadra di Mourinho il terzo posto in solitaria a +1 sul Milan. Per il Toro è invece un passo falso che costa il sorpasso dell'Udinese per il 10° posto.

LE PAGELLE

Schuurs 5 - La sua partita non inizia nel migliore dei modi, con una grossa ingenuità che costa il rigore siglato da Dybala. Frenato dal giallo ricevuto dopo soli 6' di gioco, l'olandese non mette il piede dove può e costringe Buongiorno agli straordinari su Solbakken e Dybala.

Radonjic 6,5 - Ottima prova del trequartista serbo che riesce spesso a mettere in crisi la difesa giallorossa. Un altro giocatore rispetto a quello criticato da Juric nel post derby, una prestazione che però lascia l'amaro in bocca per il risultato negativo.

Llorente 6,5 - Mou gli dà fiducia, lo spagnolo non lo tradisce. Dopo l'ottima prestazione contro la Sampdoria, si conferma anche col Toro riuscendo ad arginare Miranchuk e ad accorciare su Sanabria quando Smalling non arriva.

Dybala 7 - Sicurezza per i giallorossi, infallibile dal dischetto. Undicesimo centro stagionale in campionato, rete numero 14 coppe comprese per l'argentino che conduce i suoi a un successo che regala il terzo posto in solitaria.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Buongiorno 6 (34' st Lazaro sv), Schuurs 5, Gravillon 5,5 (17' st Djidji 6); Rodriguez 6, Gineitis 6, Ricci 5,5 (17' st Vlasic 6), Singo 6; Radonjic 6,5 (34' st Karamoh sv), Miranchuk 6; Sanabria 5,5 (17' st Pellegri 6). A disp.: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Adopo, Seck, Linetty. All.: Juric 6.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Llorente 6,5, Smalling 6,5, Mancini 6; Spinazzola 6, Wijnaldum 6,5, Cristante 6, Zalewski 6,5; El Shaarawy 6 (25' st Pellegrini 6), Dybala 7 (38' st Abraham sv); Solbakken 6 (29' st Matic sv). A disp.: Boer, Svilar, Ibanez, Celik, Kumbulla, Darboe, Tahirovic, Belotti. All.: Mourinho 6,5.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8' rig. Dybala (R)

Ammoniti: Schuurs, Gineitis, Milinkovic-Savic (T), El Shaarawy (R)

Espulsi: nessuno

