Calcio
inter
INTER

Carlos Augusto allo scoperto: "Favorita per lo scudetto? Dico sempre Inter"

"Dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo, faremo di tutto affinché possa succedere"

10 Set 2025 - 22:33

A margine del "Premio Gentleman Fair Play", Carlos Augusto ha parlato delle ambizioni dell'Inter senza nascondersi e mandato un messaggio forte e chiaro agli altri top club per la lotta scudetto. "Chi è la favorita per vincere il campionato? Io dico sempre l'Inter - ha dichiarato l'esterno nerazzurro dopo aver ricevuto il premio 'Gentleman rivelazione' -. Dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo, faremo di tutto affinché possa succedere". "Abbiamo la motivazione di fare bene quest'anno - ha aggiunto -. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo e questo fa venire più voglia di fare bene per i tifosi e per noi".

Chivu ritrova i nazionali azzurri e Thuram: manca solo Lautaro. Primo allenamento per Akanji

"Contro l'Udinese non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma ci sono tante partite ravvicinate in cui si devono aggiustare le cose - ha continuato Carlos Augusto parlando dell'ultimo match di campionato prima della sosta -. Il nostro gruppo è una famiglia, siamo rimasti uniti anche quando alla fine dello scorso anno non è successo quello che volevamo".

"Il progetto c’è e Chivu ci fa lavorare in modo diverso - ha proseguito il brasiliano parlando del cambio di modulo a cui starebbe lavorando il nuovo tecnico nerazzurro -. Non so che cosa pensa per il futuro ma noi faremo di tutto per aiutarlo". "Anche i ragazzi che sono arrivati per ultimi sono giocatori che vogliono imparare e si sono integrati subito bene - ha aggiunto -. Ho ringraziato per l'acquisto di Luis Henrique, così posso parlare un po' di portoghese anche durante la giornata".

Infine una battuta in vista del Derby d'Italia. "Queste partite vengono decise dai dettagli. La Juve sta bene e sarà una partita difficile - ha spiegato il brasiliano -. Noi dobbiamo restare concentrati e pensare a quello che dobbiamo fare, proveremo a vincerla a Torino". 

inter
carlos augusto
scudetto

