Carlos Augusto allo scoperto: "Favorita per lo scudetto? Dico sempre Inter"

A margine del "Premio Gentleman Fair Play", Carlos Augusto ha parlato delle ambizioni dell'Inter senza nascondersi e mandato un messaggio forte e chiaro agli altri top club per la lotta scudetto. "Chi è la favorita per vincere il campionato? Io dico sempre l'Inter - ha dichiarato l'esterno nerazzurro dopo aver ricevuto il premio 'Gentleman rivelazione' -. Dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo, faremo di tutto affinché possa succedere". "Abbiamo la motivazione di fare bene quest'anno - ha aggiunto -. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo e questo fa venire più voglia di fare bene per i tifosi e per noi".