Weah e il cognome pesante: "Se dai meno iniziano i commenti sul fatto che sia merito di mio padre"

In un'intervista rilasciata a Dauphiné Libéré, l'attaccante del Marsiglia, ed ex Juventus, Timothy Weah ha parlato delle difficoltà nel portare un cognome importante come il suo: "Fin da giovane sapevo di dover lavorare più degli altri. Se dai meno iniziano i commenti sul fatto che sia merito di mio padre. Per questo ho sempre cercato di dare il 100%, e la mia mentalità non è cambiata. A Marsiglia sapevo che il mio nome sarebbe stato sotto osservazione: la gente non si aspettava qualcuno pronto a sacrificarsi per la maglia, ma io ero pronto a lavorare duramente e dare tutto".