Calcio

Gestione dello stadio "Menti", la nota ufficiale della Juve Stabia

08 Gen 2026 - 12:01

Gli amministratori della Juve Stabia 1907, dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, in riferimento alla nota del 7 gennaio 2026, con cui si richiede puntuale relazione in merito all’utilizzo del terreno di gioco dello stadio Comunale ‘Romeo Menti’, a seguito di un evento privato verificatosi nel febbraio 2025, rappresentano la loro estraneità ai fatti in quanto gli stessi, riferiti a circa un anno or sono, risultano del tutto estranei alla gestione degli attuali amministratori, in carica dal 21 ottobre 2025, i quali, all’epoca dei fatti, non avevano alcuna competenza né responsabilità in ordine alla custodia e vigilanza dell’impianto in oggetto, attribuita contrattualmente alla Società S.S. Juve Stabia S.r.l. in base all’accordo operativo prot. N. 53083 del 6 settembre 2024. Gli stessi condividono pienamente l’operato comunale nel richiedere chiarimenti e relazione puntuale all’amministratore legale della S.S. Juve Stabia S.r.l. quale soggetto responsabile all’epoca dei fatti. A tal fine, la medesima relazione sarà altresì richiesta e sollecitata dagli Amministratori al legale rappresentante e, una volta acquisita, tempestivamente trasmessa al competente Tribunale Misure di Prevenzione e contestualmente all’ente richiedente.

