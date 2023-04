Inter, Calhanoglu torna a lavorare col gruppo: può rientrare già col Monza

Hakan Calhanoglu accelera e può accorciare i tempi del rientro in squadra: il centrocampista turco dell'Inter, che durante Turchia-Croazia si era procurato una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra, è tornato ad allenarsi col gruppo e si candida per la convocazione per il match di sabato sera contro il Monza. In questo modo l'obiettivo (che era anche quello fissato una volta saputo l'esito degli esami del 30 marzo) di tornare titolare mercoledì nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica si fa ancora più concreto.