Inter, esami per Calhanoglu: distrazione all'adduttore della coscia destra

inter

Le condizioni del centrocampista turco "rivalutate nei prossimi giorni": resta la speranza Benfica

© Getty Images Martedì l'infortunio nel match di qualificazione ad Euro 2024 contro la Croazia, mercoledì il rientro alla Pinetina e oggi per Hakan Calhanoglu gli esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che, come informa l'Inter, hanno evidenziato "una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni - precisa in conclusione il club nerazzurro - saranno rivalutate nei prossimi giorni". Una formula che lascia aperta la speranza, per quanto flebile, di vedere il centrocampista turco per lo meno in panchina nel match di Champions contro il Benfica dell'11 aprile. Più probabile tuttavia che possa recuperare per la partita di ritorno a San Siro del 19 aprile. Al momento è comunque impossibile sbilanciarsi: saranno appunto gli esami annunciati per i prossimi giorni a chiarire la situazione.

Di certo, ma su questo non c'erano dubbi, Calhanoglu salterà le sfide di campionato contro la Fiorentina e la Salernitana e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Resta come detto viva la speranza per Inzaghi di poterlo però riavere a disposizione per l'andata dei quarti di Champions in Portogallo, in calendario esattamente due settimane dopo il problema muscolare accusato con la Turchia. Mediamente una distrazione muscolare, a seconda dell'entità della lesione, comporta uno stop che va dai 15 giorni al mese: il fatto che le condizioni di Calha saranno rivalutate a breve può suggerire un cauto ottimismo. Se non per l'andata, resta comunque plausibile immaginarne il rientro nel match di ritorno a San Siro del 19 aprile.

​

Vedi anche inter Inter, Onana: "Meritiamo più rispetto". Calhanoglu ko con la Turchia