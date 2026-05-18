Serie A, un'altra domenica di fuoco: sera con corse Champions e salvezza

La notte dei verdetti sarà domenica, in contemporanea, a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna (ore 18) e a Lazio-Pisa (ore 20.45).



Di nuovo domenica, alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese. Ecco le decisioni della Lega Serie A:



Venerdì 22 maggio

ore 20.45 Fiorentina-Atalanta



Sabato 23 maggio

ore 18.00 Bologna-Inter

ore 20.45 Lazio-Pisa



Domenica 24 maggio

ore 15.00 Parma-Sassuolo

ore 18.00 Napoli-Udinese

ore 20.45 Cremonese-Como

ore 20.45 Lecce-Genoa

ore 20.45 Milan-Cagliari

ore 20.45 Torino-Juventus

ore 20.45 Verona-Roma