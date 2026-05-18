IL CALENDARIO

Serie A, un'altra domenica di fuoco: sera con corse Champions e salvezza

Ultimo turno e ultimi verdetti in contemporanea alle 20.45. L'Inter campione d'Italia in campo sabato alle 18

18 Mag 2026 - 11:47
© Getty Images

© Getty Images

La notte dei verdetti sarà domenica, in contemporanea, a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna (ore 18) e a Lazio-Pisa (ore 20.45).

Di nuovo domenica, alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese. Ecco le decisioni della Lega Serie A:

Venerdì 22 maggio
ore 20.45 Fiorentina-Atalanta

Sabato 23 maggio
ore 18.00 Bologna-Inter
ore 20.45 Lazio-Pisa

Domenica 24 maggio
ore 15.00 Parma-Sassuolo
ore 18.00 Napoli-Udinese
ore 20.45 Cremonese-Como
ore 20.45 Lecce-Genoa
ore 20.45 Milan-Cagliari
ore 20.45 Torino-Juventus
ore 20.45 Verona-Roma

calendario
serie a
corsa champions

Ultimi video

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

01:13
Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

01:14
Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

01:05
Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

01:18
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:15
Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

01:09
Roma-Lazio 2-0: gli highlights

Roma-Lazio 2-0: gli highlights

01:15
Inter-Verona 1-1: gli highlights

Inter-Verona 1-1: gli highlights

01:06
Como-Parma 1-0: gli highlights

Como-Parma 1-0: gli highlights

01:08
Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

07:01
ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a tutto campo: da Sinner... a Sarri

00:31
MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

03:33
Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

04:33
Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

01:39
Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:36
Juve, Chiellini: "Ieri giornata negativa, ora aspettiamo di finire il campionato"
barzagli
11:26
Barzagli: "I giovani bravi ci sono, serve solo coraggio per farli giocare"
11:23
Kings League Italy: debutta il primo match giovanile con Como 1907 e Prince All Stars
11:03
Juve, Cobolli Gigli: "Spalletti non deve parlare con Elkann, ma con l'ad Comolli che non esiste"
10:42
L'Iran va in Turchia per un'amichevole: cosa manca prima del sì definitivo al Mondiale