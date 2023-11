Inter, Marotta: "Nessun rifiuto di Scamacca, ci siamo ritirati noi"

Giuseppe Marotta approfitta della sfida contro l'Atalanta per chiarire un particolare di una trattativa non andata in porto nella sessione estiva di calciomercato: "Quando si dice che Gianluca Scamacca ha rifiutato l'Inter non si racconta il vero perché quando ha legittimamente deciso di aprire una discussione con l'Atalanta noi non eravamo più in sintonia per una negoziazione: ci siamo tirati indietro perché non c'erano le condizioni (col West Ham, ndr). Scamacca ha fatto una scelta rispettabilissima e noi siamo andati su altri profili".