Julio Sergio non è stato soltanto un campione in campo, ma anche fuori. L'ex portiere della Roma combatte oggi infatti al fianco del figlio Enzo, quattordici anni e costretto a combattere un tumore cerebrale dal 2020. L'estremo difensore brasiliano ha deciso di radersi a zero insieme al ragazzo che dovrà affrontare un ciclo di chemioterapia, la dimostrazione che Julio Sergio vuol rimanergli sempre vicino come postato sui social.