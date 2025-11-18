Bastoni promuove Chivu: "Ha colto subito il modo giusto di entrare nel gruppo"

Leadership nello spogliatoio accanto a Lautaro

Sette stagioni in nerazzurro significano crescita, responsabilità e cambiamento. "Quando sono arrivato avevo vent'anni. Era un sogno vedere lo stemma dell'Inter sulla maglia, ma non potevo avere quella personalità. Ora invece sì", ha raccontato Bastoni. Il riferimento va ai modelli di allora: Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia. Oggi il ruolo si è invertito: "Quello che loro sono stati per me, io lo sono per i più giovani. Lautaro è il capitano, ma è bravo a farsi aiutare. Anche io e Barella ci facciamo sentire". In particolare Bastoni rivendica un merito preciso nello spogliatoio nerazzurro: "So indirizzare i nuovi nella direzione giusta, far capire cosa ci aspettiamo. Con Pio Esposito stiamo cercando di dargli una mano, ma per ora non ce n’è stato bisogno: è molto tranquillo".