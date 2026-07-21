Serie B, domani si svela il calendario 2026/27

21 Lug 2026 - 14:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Mercoledì 22 luglio, nella cornice del Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, prenderà ufficialmente il via la 95/a stagione della Serie BKT 2026/2027, con la presentazione dei calendari. Diversi i criteri inseriti nel software per il sorteggio, questi i principali. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l'obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club. La compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco. 

Ultimi video

01:03
MCH FESTEGGIAMENTI MONDIALI SPAGNA MCH

Spagna, è qui la festa: incontro con i reali e parata per le vie di Madrid"

00:15
MCH AUSILIO RITIRO INTER MCH

Inter, anche il ds Ausilio nel ritiro in Germania

01:08
MCH INGRESSO FUNERALE BAGNOLI MCH

L'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli

01:50
Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

01:06
Inter, ecco quando tornerà Lautaro

Inter, ecco quando tornerà Lautaro

01:24
Lazio, lavori in corso

Lazio, lavori in corso

01:40
Il mondiale del futuro

Il mondiale del futuro

01:53
Una poltrona per tanti

Una poltrona per tanti

01:30
Milan, caccia a Karetsas

Milan, caccia a Karetsas

01:59
Napoli, è subito festa

Napoli, è subito festa

01:39
Inter, parla Diouf

Inter, parla Diouf

02:18
Guardiola stima Maldini

Guardiola stima Maldini

01:44
Rush finale per il ct

Rush finale per il ct

01:43
Una poltrona per tanti

Icardi occasione a zero

01:28
Nico Gonzales on fire

Nico Gonzalez on fire

01:03
MCH FESTEGGIAMENTI MONDIALI SPAGNA MCH

Spagna, è qui la festa: incontro con i reali e parata per le vie di Madrid"

I più visti di Calcio

CLIP GUARDIOA CONTROCAMPO 2001 20/07 SRV

La previsione di Guardiola a Controcampo 25 anni fa: "L'Italia ha 3 Mondiali, ma…"

RULLO/13 BASILEA-JUVENTUS SRV

Il pareggio senza gol della Juventus con il Basilea

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

DICH POLITANO INCONTRO COI TIFOSI A DIMARO DICH

Politano: "Bene l'inizio con Allegri. Potrei chiudere la carriera qui"

CLIP FESTA TIFOSI SPAGNOLI A TIMES SQUARE PER SITO 20/7 SRV

La Spagna si prende New York: tifosi della Roja scatenati a Times Square

Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:52
Tifosi fanno saluto nazista, Uefa multa Cska Sofia di 50mila euro
15:47
Mondiali, Messi rientrato in Argentina: è a Rosario con la famiglia
15:12
Fiorentina, Dragusin: "Mi sono convito subito, Paratici fondamentale"
14:44
Torino, la maglia da trasferta è un omaggio al River Plate
14:43
Serie B, domani si svela il calendario 2026/27