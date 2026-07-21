Serie B, domani si svela il calendario 2026/27

Mercoledì 22 luglio, nella cornice del Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, prenderà ufficialmente il via la 95/a stagione della Serie BKT 2026/2027, con la presentazione dei calendari. Diversi i criteri inseriti nel software per il sorteggio, questi i principali. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l'obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club. La compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco.