L'agente di Bastoni e le voci sull'Al Hilal: "Ama l'Inter, non sta pensando di lasciare l'Italia"

Se da una parte l'Inter ha conquistato scudetto e Coppa Italia, dall'altra Bastoni ha dovuto fare i conti con tante difficoltà a livello personale, con il "caso Kalulu" e l'espulsione in Bosnia-Italia su tutte: "Non credo abbia mai pensato di andare via dall'Italia, forse lo avrei pensato io se fossi stato nei suoi panni. Tutto è partito dalla situazione della partita contro la Juventus, in cui ha subito un'ingiustizia perché le regole erano sbagliate. Se ci fosse stata la regola di revisione al Var per il cartellino giallo, avrebbe preso un'ammonizione lui e avrebbero tolto l'ammonizione a Kalulu. Il problema è chi fa le regole, perché spesso le fanno sbagliate e in quel caso è stato eclatante. Bastava andare a vedere: lui aveva simulato, ma un filino lo avevano trattenuto, anche se poco".