Inter, Diouf e la "pazza idea" di Chivu: "Giocare esterno? Preferisco in mezzo ma..."

21 Lug 2026 - 11:58
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© italyphotopress

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Andy Diouf è pronto ad affrontare la seconda stagione all'Inter. Per il suo secondo anno in nerazzurro, Chivu lo vede nella nuova veste di esterno destro a tutta fascia. Un ruolo che il francese ha già ricoperto in alcune occasioni l'anno scorso facendo intravedere buone cose: "La mia posizione naturale è in mezzo e preferisco giocare in mezzo ma ho delle qualità per fare l'esterno e gioco dove dice il mister, mi basta giocare. Mi sono adattato alla Serie A e ora mi trovo bene anche quando giochiamo contro squadre con blocco basso. Non vedo l'ora di iniziare la stagione", il commento del francese sul tema. Che poi ha parlato di un suo nuovo compagno, Yanis Massolin: "È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, ha grandi qualità e spero che sia solo l'inizio per lui"

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