Frosinone, Alvini: "Giocheremo allo stesso modo contro tutti. Per la salvezza..."

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha presentato la nuova stagione direttamente dal ritiro di Terminillo: "Vogliamo giocare a modo nostro contro chiunque, che sia il Real Madrid o il Ferruzza. L'anno scorso, secondo me, siamo stati poco considerati per il percorso che abbiamo fatto. Mi piacerebbe che l'idea del Frosinone fosse quella di formare giocatori giovani a seconda delle caratteristiche del modello di gioco".
Sulle difficoltà del prossimo campionato: "Arrivare in Serie A è stata dura, rimanerci sarà altrettanto complicato. Sarebbe bello se riuscissimo a raggiungere l'obiettivo senza snaturarci e mantenendo fede alle idee che la scorsa stagione ci hanno portato qui. A prescindere dai risultati: se capirò che la strada è giusta, farò di tutto per andare avanti in quella direzione".