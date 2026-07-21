Frosinone, Alvini: "Giocheremo allo stesso modo contro tutti. Per la salvezza..."

Sulle difficoltà del prossimo campionato: "Arrivare in Serie A è stata dura, rimanerci sarà altrettanto complicato. Sarebbe bello se riuscissimo a raggiungere l'obiettivo senza snaturarci e mantenendo fede alle idee che la scorsa stagione ci hanno portato qui. A prescindere dai risultati: se capirò che la strada è giusta, farò di tutto per andare avanti in quella direzione".