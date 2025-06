Barella: "Finale col Psg? Ancora non me la spiego, ma mi tengo il percorso..."

Una sconfitta che non si può cancellare. È passato quasi un mese dallo storico 5-0 inflitto dal Psg all'Inter in finale di Champions League e, nonostante le settimane trascorse e il Mondiale per Club in corso, le ferite non sembrano essersi ancora rimarginate. O almeno così fa trasparire Nicolò Barella, uno dei nerazzurri travolti dall'ondata parigina, nell'anteprima di un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn. Al centrocampista della nazionale è stato chiesto se, a distanza di tempo, si fosse dato una spiegazione per il crollo di Monaco: "Diciamo che una risposta non ce l'ho e una spiegazione probabilmente non c'è, un insieme di tanti fattori. Faccio fatica a dire perché", inizia a spigare l'ex Cagliari.