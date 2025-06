Inter agli ottavi del Mondiale per Club se...: le combinazioni

Le vittorie danno sempre morale e quella dell'Inter contro l'Urawa Red Diamonds, preziosa e sofferta, non fa differenza dopo tre settimane a dir poco burrascose contraddistinte dalla pesante sconfitta in finale di Champions, l'addio di Simone Inzaghi e il pareggio contro il Monterrey nell'esordio al Mondiale per Club. La strada verso gli ottavi di finale è in discesa per i nerazzurri che avranno a disposizione due risultati su tre contro il River Plate (nella notte tra mercoledì e giovedì con diretta su Italia 1) perché gli argentini, pareggiando contro il Monterrey, si sono di molto complicati la vita spalancando le porte alla qualificazione proprio dei messicani.