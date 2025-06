Inter-Bonny, la fumata bianca si avvicina: si lavora per sistemare i bonus

SI LAVORA ANCHE SULLE USCITE

Con il Parma, infatti, ci sono anche altre possibili trattative che potrebbero andare in porto. Una su tutte è quella relativa a Sebastiano Esposito, che potrebbe lasciare i nerazzurri per sposare il progetto ducale per una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Va specificato che non si tratta di una contropartita da inserire nell'affare Bonny, ma Inter e Parma stanno lavorando per una cessione a titolo definitivo dell'attaccante. Nella lista, poi, c'è anche il nome di Giovanni Leoni, che però è seguito anche da Milan e Juventus tra le altre. I nerazzurri non hanno fretta di affondare il colpo, visto anche il prezzo fissato dal Parma: ben 30 milioni di euro. Al momento, la priorità dei nerazzurri è quella di chiudere il colpo Bonny.