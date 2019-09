Barcellona, Messi rimane in dubbio per l'Inter

Inter-Barcellona è sempre più vicina ma in casa blaugrana rimane il dubbio relativo alla presenza di Lionel Messi. L'attaccante argentino si era fatto male contro il Villarreal e da subito era scattato l'allarme Champions League, Ernesto Valverde lo ha confermato pure nella conferenza stampa di vigilia del Getafe: "Non ho idea di quanto dovrà stare fuori Leo, non è grave ma spero che torni presto a lavorare con la squadra".