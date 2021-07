Alibaba prenderà il controllo di Suning: l'Inter resta in attesa

Arrivano conferme che potrebbero in futuro interessare anche l'Inter. Alibaba Group Holdings Ltd e la provincia governativa di Jiangsu sono a un passo dal finalizzare l'accordo per l'acquisto di una partecipazione in Suning.com, uno dei più grandi rivenditori di apparecchiature elettroniche in Cina nonché proprietario dell'Inter. Alibaba, che già possiede il 20%, come riporta Bloomberg prenderà il controllo della società di Zhang Jindong.