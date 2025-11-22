Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole dell'interista Bonny

Le parole del giovane interista erano arrivate all'orecchio della cantante che, pur non conoscendolo, aveva voluto rispondere con grande simpatia e ironia attraverso lo stesso giornale. Nota per la sua storica fede rossonera, la Vanoni aveva mandato un messaggio divertito a Bonny, scherzando proprio sulla rivalità cittadina: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto… Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”.