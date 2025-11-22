Logo SportMediaset

aveva 91 anni

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole dell'interista Bonny

Quando l'interista Bonny aveva detto "amo la tua musica" lei aveva risposto simpaticamente: "Non tifo più Milan!".

di Stefano Fiore
22 Nov 2025 - 07:01

Il mondo della musica e dello spettacolo piangono Ornella Vanoni, scomparsa ieri sera a 91 anni per un arresto cardiaco. Una notizia che arriva proprio alla vigilia del derby Inter-Milan e che riporta alla mente un recente e singolare incrocio a distanza tra l'artista, storicamente simpatizzante rossonera, e il mondo del calcio. Protagonista indiretto di questo siparietto, nato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, era stato Ange-Yoan Bonny.

Bonny e la passione per la Vanoni: "L'appuntamento è magico"

 Tutto era nato lo scorso agosto, quando Bonny aveva parlato dei suoi gusti musicali. Il calciatore 21enne aveva raccontato di essere rimasto stregato dalla voce della Vanoni, ascoltata per caso a casa del suo agente, poiché gli ricordava le sonorità francesi, il soul e il jazz amati dalla madre. In particolare, Bonny aveva citato "L'appuntamento" come sua canzone preferita, usando una metafora calcistica: “Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È come segnare un gol…”

La risposta di Ornella Vanoni: la battuta sul tifo rossonero

 Le parole del giovane interista erano arrivate all'orecchio della cantante che, pur non conoscendolo, aveva voluto rispondere con grande simpatia e ironia attraverso lo stesso giornale. Nota per la sua storica fede rossonera, la Vanoni aveva mandato un messaggio divertito a Bonny, scherzando proprio sulla rivalità cittadina: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto… Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”.

ornella vanoni
bonny
milan

