Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole dell'interista Bonny

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage
Quando l'interista Bonny aveva detto "amo la tua musica" lei aveva risposto simpaticamente: "Non tifo più Milan!".di Stefano Fiore
Il mondo della musica e dello spettacolo piangono Ornella Vanoni, scomparsa ieri sera a 91 anni per un arresto cardiaco. Una notizia che arriva proprio alla vigilia del derby Inter-Milan e che riporta alla mente un recente e singolare incrocio a distanza tra l'artista, storicamente simpatizzante rossonera, e il mondo del calcio. Protagonista indiretto di questo siparietto, nato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, era stato Ange-Yoan Bonny.
Tutto era nato lo scorso agosto, quando Bonny aveva parlato dei suoi gusti musicali. Il calciatore 21enne aveva raccontato di essere rimasto stregato dalla voce della Vanoni, ascoltata per caso a casa del suo agente, poiché gli ricordava le sonorità francesi, il soul e il jazz amati dalla madre. In particolare, Bonny aveva citato "L'appuntamento" come sua canzone preferita, usando una metafora calcistica: “Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È come segnare un gol…”
Le parole del giovane interista erano arrivate all'orecchio della cantante che, pur non conoscendolo, aveva voluto rispondere con grande simpatia e ironia attraverso lo stesso giornale. Nota per la sua storica fede rossonera, la Vanoni aveva mandato un messaggio divertito a Bonny, scherzando proprio sulla rivalità cittadina: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto… Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”.
