Inter, Acerbi parzialmente col gruppo: rientro più vicino

Dopo l'intervento del 3 giugno, che lo aveva costretto a saltare Euro 2024, il difensore ha effettuato lavoro atletico in gruppo

Vanno bene, anzi benissimo, Taremi, Zielinski e Martinez e chi magari ancora arriverà ma siamo sicuri che Simone Inzaghi sarà felicissimo anche della notizia che l'allenamento di oggi dell'Inter ha portato in dote: Francesco Acerbi ha effettuato lavoro atletico in gruppo, seduta dunque parzialmente coi compagni che lo riavvicina al rientro dall'operazione di rinforzo della parete inguinale destra di inizio giugno che lo aveva costretto a saltare Euro 2024.

Proprio nei giorni in cui la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per sostituire Buchanan con un difensore mancino - vedi Cabal - il tecnico nerazzurro è pronto a riabbracciare un fedelissimo, sul quale siamo sicuri punterà ancora tanto durante la stagione. Rispettate dunque le previsioni formulate nelle ore successive all'operazione, quando si parlava di metà luglio come data indicativa del rientro almeno a livello di recupero clinico.

Ovviamente manca ancora tutta la parte di riatletizzazione (la prossima settimana dovrebbe rivedersi in gruppo col pallone) ma Acerbi, dopo la delusione per aver dovuto rinunciare agli Europei con l'Italia, è pronto a riprendersi il posto da titolare al centro della difesa interista.

