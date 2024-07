Pallone d'Oro 2024, Lautaro Martinez tra i quattro favoriti

il premio

Secondo l'Equipe il capitano dell'Inter, che ha vinto scudetto e Copa America da capocannoniere, in corsa con Rodri, Bellingham e Vinicius

© Getty Images Se le statistiche e i trofei vinti non vi convincono del tutto, ora ci ha pensato l'Equipe a confermare quello che per i più era già un dato di fatto: Lautaro Martinez è tra i quattro favoriti per vincere il Pallone d'Oro 2024. Il giornale francese, il cui editore è proprietario anche di France Football (che nel 1956 istituì il premio, da quest'anno organizzato assieme alla Uefa), ha segnalato il capitano dell'Inter, reduce dalle vittorie di Serie A e Copa America da capocannoniere, tra i quattro favoriti assieme a Rodri, Bellingham e Vinicius.

Una concorrenza durissima visto che il Toro se la dovrà vedere con il centrocampista spagnolo, reduce dalla vittoria a Euro 2024 e dalla Premier League col Manchester City, e gli attaccanti del Real Madrid, che hanno vinto Liga e Champions League anche se sono rimasti a secco con Inghilterra (comunque finalista agli Europei) e Brasile. Come outsider da segnalare Carvajal che ruba meno l'occhio degli altri quattro ma che ha fatto en-plein con Liga e Champions (Real Madrid) ed Euro 2024 (Spagna).

Lautaro non è nella top 4 per caso: cinquantaquattro (44 in maglia nerazzurra, 10 con quella albiceleste) partite stagionali condite da trentacinque (27 con l'Inter, 8 con l'Argentina) gol e otto (sette più uno) assist più tre coppe (da non dimenticare la Supercoppa Italiana con l'Inter) e il premio di miglior giocatore dello scorso campionato italiano.

Appuntamento allora al 28 ottobre quando si conoscerà l'erede di Messi: e chissà che non sia proprio un altro argentino...