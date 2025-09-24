Logo SportMediaset
INTER

Inter, Acerbi: "Chivu ha ottime idee, mi ha stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere e perdere"

Il difensore nerazzurro ha parlato del nuovo tecnico e del suo momento come atleta e persona

24 Set 2025 - 17:09

Le sconfitte contro Udinese e Juventus rischiavano di aprire una piccola crisi in casa nerazzurra, ma l'Inter si è prontamente rialzata grazie alle vittorie contro Ajax e Sassuolo che hanno riacceso le certezze della squadra.

Francesco Acerbi ha vissuto da protagonista l'Inter di Inzaghi, giocando entrambe le finali di Champions League, e come il resto della squadra si sta ambientando ai metodi e ai meccanismi del nuovo allenatore: "Chivu si vede che ha giocato in gruppi forti, ha vinto ed è preparato. Gli allenamenti sono diversi da quelli di Inzaghi, belli intensi. È una brava persona, ha ottime idee. Mi ha molto stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire perdere per un giocatore e cosa pensiamo. Sa cosa vuol dire stare in un contesto importante, è una persona molto intelligente".

Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter per curare il "mal di gol" ma si ferma Bonny

Il difensore dell'Inter, intervistato da Sky Sport in occasione della presentazione della sua autobiografia Io, guerriero, ha parlato anche del suo momento e dei progetti futuri: "Il lavoro paga sempre, anche se non sempre si vince. Mi piace la fatica, altrimenti non mi sento realizzato. Sono gli obiettivi che ti dai e la sofferenza e il tempo che impieghi per raggiungerli. Devi sempre cercare, anche nei momenti di delusione, la strada di dare il massimo. E' quella la cosa che mi appartiene: dare tutto, sempre. Quando smetterò, non vorrò avere alcun rimpianto. Me lo sono detto e ridetto dopo la malattia". 

