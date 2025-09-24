Inter, Acerbi: "Chivu ha ottime idee, mi ha stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere e perdere"

Il difensore nerazzurro ha parlato del nuovo tecnico e del suo momento come atleta e persona
Le sconfitte contro Udinese e Juventus rischiavano di aprire una piccola crisi in casa nerazzurra, ma l'Inter si è prontamente rialzata grazie alle vittorie contro Ajax e Sassuolo che hanno riacceso le certezze della squadra.
Francesco Acerbi ha vissuto da protagonista l'Inter di Inzaghi, giocando entrambe le finali di Champions League, e come il resto della squadra si sta ambientando ai metodi e ai meccanismi del nuovo allenatore: "Chivu si vede che ha giocato in gruppi forti, ha vinto ed è preparato. Gli allenamenti sono diversi da quelli di Inzaghi, belli intensi. È una brava persona, ha ottime idee. Mi ha molto stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire perdere per un giocatore e cosa pensiamo. Sa cosa vuol dire stare in un contesto importante, è una persona molto intelligente".
Il difensore dell'Inter, intervistato da Sky Sport in occasione della presentazione della sua autobiografia Io, guerriero, ha parlato anche del suo momento e dei progetti futuri: "Il lavoro paga sempre, anche se non sempre si vince. Mi piace la fatica, altrimenti non mi sento realizzato. Sono gli obiettivi che ti dai e la sofferenza e il tempo che impieghi per raggiungerli. Devi sempre cercare, anche nei momenti di delusione, la strada di dare il massimo. E' quella la cosa che mi appartiene: dare tutto, sempre. Quando smetterò, non vorrò avere alcun rimpianto. Me lo sono detto e ridetto dopo la malattia".
