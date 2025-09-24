Inter, Acerbi: "Chivu ha ottime idee, mi ha stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere e perdere"

Francesco Acerbi ha vissuto da protagonista l'Inter di Inzaghi, giocando entrambe le finali di Champions League, e come il resto della squadra si sta ambientando ai metodi e ai meccanismi del nuovo allenatore: "Chivu si vede che ha giocato in gruppi forti, ha vinto ed è preparato. Gli allenamenti sono diversi da quelli di Inzaghi, belli intensi. È una brava persona, ha ottime idee. Mi ha molto stupito in positivo. Sa cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire perdere per un giocatore e cosa pensiamo. Sa cosa vuol dire stare in un contesto importante, è una persona molto intelligente".