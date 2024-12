Nico Paz, numeri di livello mondiale: l'Inter ci pensa per il futuro

Una occasione per iniziare a valutare un futuro insieme è stata anche alla cena benefica della Fondazione Pupi che si è svolta proprio a Como in cui il talento albiceleste era invitato. Presente anche Piero Ausilio e qualche battuta su una operazione futuribile sicuramente non è mancata. Nico Paz in Serie A fino a questo momento ha realizzato un solo gol, contro il Parma, ma la sua tecnica e la facilità di creare occasioni da gol per i compagni non sono passate inosservate. I numeri in tal senso sono da primo della classe in campionato e nonostante la fatica del Como a collezionare gol e di conseguenza punti, l'argentino è sempre uscito tra gli applausi e con prestazioni più che sufficienti. L'investimento della società lariana per acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid è stato di 6 milioni di euro, ma come detto i Merengues vantano un diritto di recompra a 12 milioni esercitabile fino al 2027. Se le prestazioni continueranno così, la strada per Nico Paz è dunque già tracciata: chi lo vorrà con ogni probabilità dovrà interfacciarsi con il Real. Ancelotti dopo la sfida al Napoli in Champions nella passata stagione, con Nico Paz in gol, era stato chiaro: "È il futuro del Real".