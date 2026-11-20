Aleksandar Stankovic in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio patito due settimane fa con la Serbia, per Piotr Zielinski invece allenamento personalizzato per il fastidio al piede che lo aveva già costretto a saltare il primo dei due match della nazionale polacca, quello contro la Romania, salvo poi rientrare contro la Svezia martedì scorso. Sono queste le due principali novità che arrivano dall'allenamento odierno dell'Inter in vista della sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Il centrocampista serbo potrebbe quindi essere convocato, in anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato, mentre per Zielinski bisogna attendere la rifinitura di domani: trattandosi di una infiammazione, quella di oggi potrebbe essere stata una misura precauzionale. Per il resto, tutti a disposizione, con l'eccezione di Bonny. Capitan Lautaro si allena ormai da inizio settimana con i compagni, difficilmente sarà però in campo dal primo minuto: la coppia d'attacco, salvo sorprese, sarà formata così da Thuram e Pio Esposito.