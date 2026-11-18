Atteso da anni e anni, giovedì 19 novembre gli appassionati dei videogiochi potranno giocare con GTA VI: il lancio dell'ultima edizione, la quinta, risale al settembre del 2013. Un'eternità fa anche per lo sport che è cambiato radicalmente. A partire dalla Serie A dove la Juventus di Antonio Conte giocava in Serie A da campione in carica con Pogba, Vidal e Pirlo a centrocampo. Il Milan di Allegri rispondeva con Nocerino e Birsa. E l'Inter? Sulla panchina dei nerazzurri siedeva Mazzarri e Chivu era all'ultima stagione con i meneghini. Al Napoli allenato da Rafa Benitez invece era appena arrivato Higuain.