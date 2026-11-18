© Getty Images
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Atteso da anni e anni, giovedì 19 novembre gli appassionati dei videogiochi potranno giocare con GTA VI: il lancio dell'ultima edizione, la quinta, risale al settembre del 2013. Un'eternità fa anche per lo sport che è cambiato radicalmente. A partire dalla Serie A dove la Juventus di Antonio Conte giocava in Serie A da campione in carica con Pogba, Vidal e Pirlo a centrocampo. Il Milan di Allegri rispondeva con Nocerino e Birsa. E l'Inter? Sulla panchina dei nerazzurri siedeva Mazzarri e Chivu era all'ultima stagione con i meneghini. Al Napoli allenato da Rafa Benitez invece era appena arrivato Higuain.
Pochi mesi prima, in Europa, il Bayern Monaco aveva alzato la Champions nella finalissima contro il Borussia Dortmund di Klopp. Cristiano Ronaldo era già al Real Madrid (assieme a Modric), mentre Lionel Messi, con 4 Palloni d'Oro in bacheca, illuminava il Barcellona al fianco di Fabregas e un giovane Neymar. Kane aveva appena iniziato l'avventura al Tottenham, Gattuso allenava il Palermo. E poi Cesare Prandella allenava la Nazionale con Balotelli in attacco.
In F1, c'era il dominio della Red Bull di Sebastian Vettel, la Ferrari schierava in pista Alonso e Massa. In MotoGp Valentino Rossi aveva fatto il suo ritorno in Yamaha ritrovando nel suo box Jorge Lorenzo, campione del mondo in carica. Pochi mesi dopo, nel novembre del 2013, Marc Marquez vinceva il suo primo titolo iridato con la Honda.