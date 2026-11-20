Classe 2005 Gustavo Varela, classe 2007 Paul Mendy: due profili di attaccanti diversi ma ugualmente cercati e monitorati. Monza e Cagliari hanno in casa due giocatori che fanno gola alle big di Serie A: l'Inter tra queste. Dopo aver rivelato i termini dell'offerta presentata all'agente Gordon Stipic per il rinnovo di contratto di Calhanoglu, è ancora FcInter1908 a scrivere di contatti avuti nelle settimane scorse con i procuratori dell'attaccante portoghese - già 9 gol in 10 partite alla sua prima annata in Italia - e di quello senegalese, più giovane, più acerbo ma di sicura prospettiva.
Se per Varela le quotazioni del cartellino si aggirano già attorno ai 35 milioni (con inevitabile tendenza a salire), per Mendy il costo è più contenuto: entrambi, al vaglio degli impegni con cui si misureranno nei prossimi mesi, sono visti come sicuri investimenti, senza che però al momento siano state impostate operazioni concrete. Come conclude FcInter1908 "le eventuali mosse dipenderanno anche dalle necessità che emergeranno nel reparto offensivo nel corso del prossimo anno". Tradotto: considerando Lautaro, Thuram e Pio Esposito punti fissi, verranno fatti ragionamenti su Bonny. E nel caso di buone offerte...