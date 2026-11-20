Classe 2005 Gustavo Varela, classe 2007 Paul Mendy: due profili di attaccanti diversi ma ugualmente cercati e monitorati. Monza e Cagliari hanno in casa due giocatori che fanno gola alle big di Serie A: l'Inter tra queste. Dopo aver rivelato i termini dell'offerta presentata all'agente Gordon Stipic per il rinnovo di contratto di Calhanoglu, è ancora FcInter1908 a scrivere di contatti avuti nelle settimane scorse con i procuratori dell'attaccante portoghese - già 9 gol in 10 partite alla sua prima annata in Italia - e di quello senegalese, più giovane, più acerbo ma di sicura prospettiva.