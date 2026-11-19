Solo qualche mese fa sembrava una destinazione possibile, oggi è più che altro un pensiero, cui seguirà forse un tentativo e cui, con ogni probabilità, l'Inter porrà il veto. Alessandro Bastoni e il Barcellona è una storia vecchia, un amore privato del ds blaugrana Deco, grande estimatore del centrale di Chivu, ma anche un affare che, a gennaio, sembra avere poche chance di andare in porto. Lo scrive il Mundo Deportivo, spiegando che l'interista resta in cima a una lista a tre che comprende anche Nico Schlotterbeck, centrale del Borussia Dortmund, e Lisandro Martinez del Manchester United. L'obiettivo è quello di garantire a Flick un centrale di esperienza e di certificata qualità, ma da qui a far partire una concreta trattativa ce ne passa. Anche perché il Barça potrebbe spingersi fino a 40 milioni circa (Bastoni va in scadenza tra un anno e mezzo), ma l'Inter valuta il giocatore molto di più e sarebbe eventualmente costretta a reinvestire il denaro su un altro centrale.