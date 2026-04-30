Mondiali, Trump sta con Infantino: "Lasciamo giocare l'Iran"

30 Apr 2026 - 21:56
Donald Trump © italyphotopress

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Donald Trump si è detto "d'accordo" sul fatto che l'Iran giochi le proprie partite ai Mondiali dopo che il capo della Fifa Gianni Infantino ha ribadito che la squadra lo farà, nonostante la guerra in Medio Oriente. "Beh, se l'ha detto Gianni, per me va bene", ha affermato Trump, rispondendo a una domanda sui commenti di Infantino, con il quale il leader statunitense intrattiene stretti legami. "Gianni è fantastico e se lo ha detto lui credo che si debba lasciarli giocare", ha messo in evidenza.

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