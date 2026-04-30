Torino, D'Aversa: "Serve l'atteggiamento visto con l'Inter, abbiamo un obiettivo"

30 Apr 2026 - 21:42

"Loro sono una squadra che per struttura fisica, per qualità e per il lavoro che portano avanti da tempo, secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare. Sono una squadra forte". Così l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa parlando in conferenza stampa in vista della partita contro l'Udinese. "Giocando con lo stesso atteggiamento della gara con l'Inter potremmo misurarci alla pari con chi ora è davanti a noi", ha aggiunto. Sui prossimi obiettivi dopo aver raggiunto la salvezza matematica. "In questo momento si deve ragionare sulla partita di Udine, per fare un risultato pieno.

Per fare questo, dobbiamo avere l'atteggiamento visto nel secondo tempo con l'Inter - ha ribadito - non è l'Inter che aveva smesso di giocare, ma i miei ragazzi che hanno cambiato atteggiamento". "Vincendo a Udine, potremmo agganciarli; l'obiettivo può essere quello di finire nella parte sinistra della classifica, e questo lo si fa ragionando una partita alla volta. In questo momento, Parma e Udinese sono quelle davanti a noi", ha concluso D'Aversa.

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