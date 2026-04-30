Torino, D'Aversa: "Serve l'atteggiamento visto con l'Inter, abbiamo un obiettivo"

Per fare questo, dobbiamo avere l'atteggiamento visto nel secondo tempo con l'Inter - ha ribadito - non è l'Inter che aveva smesso di giocare, ma i miei ragazzi che hanno cambiato atteggiamento". "Vincendo a Udine, potremmo agganciarli; l'obiettivo può essere quello di finire nella parte sinistra della classifica, e questo lo si fa ragionando una partita alla volta. In questo momento, Parma e Udinese sono quelle davanti a noi", ha concluso D'Aversa.